¿Notaste el cambio de "Betty, la Fea"?: Así es la nueva introducción para su tercera temporada

28 jul. 2026 - 18:35 hrs.

Sin lugar a dudas, la teleserie colombiana "Yo soy Betty, la Fea" se ha convertido en gran éxito y liderazgo que sigue vigente hasta el día de hoy.

La producción cafetera ha tenido diversas adaptaciones en todo el planeta, las cuales buscaron recrear con exactitud la vida de Beatriz Aurora Pinzón Solano.

La nueva temporada de "Yo soy Betty, la Fea"

Debido al éxito avasallador que tuvo la teleserie en su momento, la plataforma de streaming "Prime Video" lanzó una segunda temporada, la cual provocó reacciones divididas. Si bien algunos reconocieron verla por "nostalgia", otros criticaron y expresaron su decepción ante los quiebres en la relación entre Betty y Armando.

Ahora, Prime Video anunció de manera oficial que el 28 de agosto se estrenará la tercera temporada de la exitosa producción, razón por la que la plataforma liberó la intro, la cual, si bien mantiene muchas similitudes con la original, presenta algunas diferencias.

Cambia su icónica introducción

Aunque ambas introducciones mantienen la pieza "Se dice de mí", en la nueva temporada hay matices respecto a la canción original.

En las escenas también hay cambios importantes. Por ejemplo, uno de los momentos de la introducción original más recordados es cuando Betty está sentada en una fiesta y no la sacan a bailar. En esta tercera temporada, se puede ver que la secretaria está en una despedida de soltera.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es el estado civil de Betty. Si bien en la primera temporada sale que está soltera, en esta tercera entrega dice "divorciada", lo que puede suponer un adelanto.

Eso sí, es importante destacar que esta nueva introducción trató de adaptarse lo más posible a la entrega original, despertando así la nostalgia de los seguidores de la exitosa teleserie, quienes tendrán que esperar hasta el 28 de agosto para ver "Betty, la Fea. Más fea que nunca", la cual estará completa desde el primer día en Prime Video.

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