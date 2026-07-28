Agro advierte millonario impacto por arancel de EE.UU: "Necesitamos con urgencia volver al arancel cero"

28 jul. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

El sector agrícola se pronunció frente a la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a productos chilenos por incumplimiento en trabajo forzoso, advirtiendo que la medida podría tener un impacto de entre US$300 y US$400 millones solo en las exportaciones de fruta fresca.

La preocupación se suma a las críticas expresadas por el Gobierno, que aseguró estar trabajando para revertir la medida mediante conversaciones con las autoridades estadounidenses.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) afirmaron que el gravamen contradice el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países y solicitaron restablecer con urgencia el arancel cero.

SNA estima pérdidas de hasta US$400 millones

El presidente de SNA, Antonio Walker, señaló: "Manifestamos nuestro rechazo al arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a productos chilenos. Chile tiene un tratado de libre comercio plenamente vigente con ese país y los tratados deben respetarse".

Además, agregó: "Creemos que la medida es injusta: los productos de Estados Unidos ingresan a Chile sin pagar arancel, mientras los productos chilenos deberán pagarlo en su segundo socio comercial".

Sobre las consecuencias económicas para el sector, Walker agregó: "Esto resta competitividad a nuestra agricultura y golpea directamente la rentabilidad de los agricultores", afirmó.

El dirigente también expresó su expectativa de que las gestiones entre ambos países permitan revertir la decisión: "Necesitamos con urgencia volver al arancel cero para la agricultura chilena", sostuvo.

Gestiones del gobierno sobre el arancel

El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que desde el Ejecutivo están "ocupándonos de resolver este problema", mientras que el ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó el hecho como "injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación".

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, descartó el argumento del trabajo forzoso y afirmó que es una "chiva que inventaron para imponernos esta medida arancelaria".