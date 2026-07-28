Lluvia en semana de Fiestas Patrias: Jaime Leyton afirma que la probabilidad de que ocurra "es altísima"

28 jul. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, durante su reporte del pronóstico del tiempo para Santiago, reveló una información que captó la atención de los chilenos: aseguró que en las próximas semanas se seguirán haciendo presentes las lluvias, e incluso es posible que caigan precipitaciones durante la semana de Fiestas Patrias, debido al fenómeno de El Niño.

El escenario no solo considera a la Región Metropolitana. Según explicó Leyton, las condiciones favorecerían precipitaciones en un amplio tramo del país, desde la región de Coquimbo hasta La Araucanía e, incluso, eventualmente parte de Atacama.

Esta noticia llega en un año en que las celebraciones ya no eran las más ideales para algunos, debido a que el único feriado en día hábil será el 18 de septiembre, ya que el 19 cae sábado.

El Niño aumenta la probabilidad de lluvia

"Se aseveró que la semana de Fiestas Patrias, es decir, en la mitad del mes de septiembre, íbamos a tener lluvia, porque el fenómeno de El Niño ya va a estar en categoría Súper Niño. Es decir, las temperaturas del océano Pacífico y del litoral central van a tener anomalías de más de 2 grados, según lo proyectado, al menos. Y eso significa que ya hay una buena disponibilidad de vapor de agua", explicó.

"Considerando que recién estamos con anomalías de, más o menos, 1,5 grados sobre el promedio, si vamos a tener anomalías de 2,7 grados, como es lo proyectado, hay mucha mayor disponibilidad de vapor de agua. Por lo tanto, cualquier perturbación, cualquier zona de aire frío va a generar mucha condensación y, en consecuencia, la probabilidad es altísima de que durante septiembre, no solamente para la semana del 18, tengamos muchos más eventos de los que habitualmente ocurren", afirmó.

Un evento de lluvia semanal

El meteorólogo sostuvo que este año septiembre podría registrar más precipitaciones que un año normal en la zona central.

"Si hablamos de uno o dos eventos en la normalidad de los casos de lluvia en la zona central, este podría tal vez duplicar esa cantidad. Por lo tanto, tendríamos en promedio un evento semanal, y eso asegura una altísima probabilidad de que ocurra en mitad de septiembre esas lluvias, para la semana de Fiestas Patrias", indicó.

"No digo 18 o 19 (de septiembre), sino que dentro de esos siete días ocurra algún evento importante de precipitaciones, eso es con una altísima probabilidad. Nadie lo puede aseverar. Pero la probabilidad es muy alta dadas las condiciones del fenómeno de El Niño, que se encuentran casi en su máximo de anomalías positivas sobre el promedio", señaló.

¿Cuál es la probabilidad de que llueva en Fiestas Patrias?

Además de las proyecciones asociadas a El Niño, Jaime Leyton recordó que existe un antecedente estadístico que también apunta a la posibilidad de precipitaciones durante esa semana.

"Estadísticamente existe una probabilidad de uno en cinco; es decir, en términos del calendario, cada cinco años hay un evento de lluvias en la semana de Fiestas Patrias. Por lo tanto, eso nos deja un 20% de probabilidades de que ocurra", comentó.

"Si le sumo que hay otros factores de mayor frecuencia de ríos atmosféricos, como ocurre en períodos de años Niño, la probabilidad de que exista ese elemento también es alta. Y si le sumamos la magnitud que va a tener en ese mes de septiembre El Niño, intensificándose y casi llegando a su valor máximo de anomalía positiva, la probabilidad aumenta mucho más", indicó.

En esa línea, agregó que "podríamos hablar de un 60% de probabilidades de que ocurran muchos eventos más de lo habitual en el mes de septiembre, y eso da la probabilidad de que ocurra uno en la semana justamente de Fiestas Patrias".

¿Se puede saber cómo sería la eventual lluvia?

Aunque el escenario favorece la ocurrencia de precipitaciones, Jaime Leyton explicó que todavía es demasiado temprano para conocer cómo serían esos eventuales episodios.

"Estamos hablando de la ocurrencia. Cuánto será la magnitud, la intensidad, si viene con isoterma cero alta, si es río atmosférico, eso hay que verlo en las cercanías", sostuvo.

"Podrían ser tres gotitas o podrían ser tres por cien. O sea, todo el rango de probabilidades, porque, insisto, El Niño es la base, el trasfondo de todo lo que está ocurriendo desde la segunda quincena de julio en adelante. Ya tuvimos un evento extremadamente anormal de lo que ocurrió en la zona norte cuando El Niño estaba en su categoría de moderado. Por lo tanto, pensar en un Niño fuerte, en mitad del mes de septiembre, la probabilidad es demasiado alta de que ocurra, contra una probabilidad muy baja de descartarlo", concluyó.

Finalmente, reiteró que el área con mayor influencia del fenómeno abarca desde la región de Coquimbo hasta la región de La Araucanía, aunque señaló que eventualmente también podría extenderse a parte de la región de Atacama.

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