¿Cambiarán las transferencias en Chile?: Banco Central revelará nuevos detalles sobre sistema de pagos instantáneos

28 jul. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central entregará el próximo 5 de agosto nuevos antecedentes sobre el desarrollo de un sistema de pagos instantáneos en Chile, una iniciativa que busca modernizar las transferencias electrónicas y facilitar los pagos entre personas y comercios en cuestión de segundos.

Actualmente, aunque las transferencias electrónicas ya son ampliamente utilizadas, realizar un pago a un comercio mediante este mecanismo suele requerir ingresar datos como el RUT, el banco, el tipo y número de cuenta.

La nueva infraestructura apunta a simplificar ese proceso y acercarlo a la experiencia que hoy ofrecen los pagos con tarjetas o billeteras digitales.

Según publicó La Segunda, el Banco Central sostuvo durante abril, mayo y junio seis mesas de trabajo con representantes de la banca, la industria de pagos, el comercio y otros actores del sector. El objetivo fue identificar las principales fricciones del actual sistema de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) y recopilar antecedentes para el diseño de esta nueva infraestructura.

¿Cómo cambiarían las transferencias?

La iniciativa busca permitir que las personas puedan pagar de forma inmediata y con mayor interoperabilidad entre instituciones financieras, reduciendo la necesidad de ingresar múltiples datos para concretar una transferencia.

El proyecto toma como referencia la experiencia de Pix, el sistema de pagos instantáneos impulsado por el Banco Central de Brasil, que permite realizar transferencias y pagos mediante códigos QR o claves simples y que se ha masificado en ese país.

No obstante, de acuerdo con el mismo medio, el Banco Central chileno ha descartado replicar exactamente ese modelo y ha señalado que su rol será principalmente el de regulador, articulador y catalizador del sistema, sin reemplazar a los participantes del mercado.

Informe clave el 5 de agosto

El regulador confirmó que el 5 de agosto publicará un Informe de Sistemas de Pagos (ISiP), documento que incluirá los principales resultados de las mesas de trabajo, además de mayores antecedentes sobre los objetivos y alcances de la iniciativa.

Ese informe será esperado por bancos, empresas de medios de pago y comercios, ya que podría marcar el inicio de una nueva etapa para las transferencias electrónicas en Chile y sentar las bases de futuras regulaciones en esta materia.

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