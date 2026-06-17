Economía chilena crecerá menos de lo esperado este año: Banco Central ajusta proyecciones para el PIB

17 jun. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central presentó este miércoles su Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio, documento en el que ajustó a la baja sus proyecciones para la economía chilena durante 2026 y elevó sus estimaciones de inflación para el cierre del año.

La entidad redujo el rango de crecimiento esperado para el Producto Interno Bruto (PIB) desde el 1,5%-2,5% proyectado en marzo a un rango de entre 1% y 1,75%, reflejando un escenario económico más débil de lo previsto. Al mismo tiempo, elevó su pronóstico de inflación para diciembre de 2026 desde 4% a 4,2%.

El informe también corrigió a la baja las principales variables de demanda interna, particularmente la inversión y el consumo privado, aunque mejoró las perspectivas para 2027.

Banco Central explica menor crecimiento por débil inicio de año

Según el organismo encabezado por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, la revisión responde principalmente al desempeño negativo de la actividad económica durante el primer trimestre.

Entre los factores que incidieron en este resultado figuran el bajo rendimiento de sectores ligados a los recursos naturales, como la minería del cobre, la agricultura y la pesca, además de un menor flujo de turismo receptivo durante el verano.

Pese al ajuste para este año, el Banco Central mejoró su proyección para 2027, elevando el crecimiento esperado desde un rango de entre 2% y 3%.

Inversión y consumo también se ajustan a la baja

El Ipom muestra una corrección significativa en las proyecciones de inversión para 2026. Mientras en marzo se esperaba un crecimiento de 4%, ahora la estimación se redujo a 2,2%.

El consumo privado también fue revisado a la baja, pasando de una expansión proyectada de 2,2% a 1,8%.

Desde el Banco Central explicaron que estas correcciones obedecen tanto a la sorpresa negativa registrada durante los primeros meses del año como a una evolución menos favorable de los indicadores económicos más recientes.

Sin embargo, para los años siguientes el panorama es más optimista. La inversión crecería 5% en 2027, impulsada por una cartera más robusta de grandes proyectos y por el sostenido alto precio del cobre.

Inflación cerraría el año en 4,2%

Respecto de los precios, el Banco Central mantuvo su previsión de que la inflación convergerá hacia la meta de 3% durante el segundo trimestre de 2027.

No obstante, para fines de 2026 elevó la proyección desde 4% a 4,2%, mientras que la inflación promedio anual pasó de 3,6% a 3,7%.

Uno de los factores que influyó en esta revisión fue la evolución reciente del precio internacional del petróleo, en medio de las tensiones geopolíticas registradas en Medio Oriente durante las últimas semanas.

Conflicto en Medio Oriente sigue siendo factor de incertidumbre

El organismo señaló que el escenario internacional continúa marcado por un nivel de incertidumbre superior al habitual, especialmente debido a los efectos que tuvo el conflicto entre Irán y Estados Unidos sobre los mercados energéticos.

Aunque tras el cierre estadístico del informe se anunció un acuerdo entre ambos países, lo que provocó una caída en el precio del petróleo y una reacción positiva de los mercados financieros, el Banco Central advirtió que aún es necesario monitorear la evolución de los acontecimientos.

"La situación se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz", indicó el organismo, enfatizando que cualquier cambio en el escenario internacional podría impactar las perspectivas inflacionarias futuras.

Banco Central mantiene cautela sobre futuros recortes de tasas

En línea con la decisión adoptada esta semana de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, el Banco Central reiteró que seguirá actuando con prudencia ante los riesgos que enfrenta la economía.

El Consejo señaló que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, pero que persisten elementos de incertidumbre tanto en el escenario externo como en algunos factores internos relacionados con el consumo de los hogares.

Por ello, la entidad dejó abierta la posibilidad de futuras modificaciones en la política monetaria, aunque condicionadas a la evolución de la inflación y de la actividad económica durante los próximos meses.

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