Matías Toledo respalda posible despliegue de militares en barrios: "Estoy de acuerdo con todo tipo de intervención"

11 ag. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, participó este lunes en una reunión en La Moneda convocada para analizar la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno.

Tras el encuentro, en conversación con Radio Infinita, Toledo respaldó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean desplegadas en barrios o zonas urbanas afectadas por el crimen organizado, una de las medidas contempladas en la agenda de seguridad presentada por el Gobierno.

"Yo creo que, y para ser bien sincero, estoy de acuerdo con todo tipo de intervención, siempre y cuando se respete el marco legal", afirmó el alcalde.

Militares como apoyo en seguridad comunal

El jefe comunal destacó las capacidades de las Fuerzas Armadas que, a su juicio, podrían ser utilizadas en materia de seguridad: "Yo creo que los militares tienen hartas cualidades o herramientas que deberían poner a disposición del Estado. Tienen, por ejemplo, equipos de inteligencia, de contrainteligencia, de despliegue, grupos tácticos que debiesen poder articularse y operar cuando se requiera", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que los criterios de la intervención deben quedar claramente establecidos para evitar ambigüedades en el uso del recurso. Entre ellos, cuestionó que la agenda contemplara un registro nacional de organizaciones criminales y terroristas sin una redacción clara.