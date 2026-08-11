Los nuevos peajes Multi Lane Free Flow que suma la ruta 5 Norte: ¿Dónde se encuentran?

11 ag. 2026 - 18:56 hrs.

La Ruta 5 Norte sumó dos nuevos puntos de cobro electrónico mediante el sistema Multi Lane Free Flow (MLFF), que permite a los vehículos transitar por los peajes sin detenerse en casetas.

La implementación comenzó el viernes 7 de agosto de 2026 en las plazas de peaje Las Vegas y Pichidangui, correspondientes al tramo Santiago-Los Vilos de la Ruta 5.

¿Dónde están los nuevos peajes Free Flow?

El nuevo sistema se encuentra en dos puntos de la Ruta 5 Norte:

Peaje Las Vegas: ubicado en el kilómetro 92,5, en la comuna de Llay-Llay, región de Valparaíso.

Peaje Pichidangui: ubicado en el kilómetro 190,4, en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo.

Estos dos puntos se suman al sistema Free Flow que ya funcionaba en el Túnel El Melón, también en la misma ruta. La implementación permitiría reducir hasta en 15 minutos los tiempos de desplazamiento entre Santiago y Los Vilos durante períodos de alto tráfico.

¿Qué pasa con los conductores que no tienen TAG?

Las casetas manuales se mantendrán habilitadas, aunque en una cantidad menor, para los usuarios que no cuenten con un TAG habilitado.

En tanto, quienes sí tengan TAG podrán utilizar el dispositivo de cualquier concesionaria, sin necesidad de realizar cambios o trámites adicionales.

La concesionaria también precisó que la implementación del sistema Free Flow no implicó modificaciones en las tarifas vigentes de las plazas de peaje.

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