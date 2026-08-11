Corea del Norte lanza un misil balístico en el mar de Japón
- Por AFP | Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Corea del Norte lanzó a primera hora del miércoles un misil balístico frente a su costa oriental en dirección a Japón, informó el ejército de Seúl, apenas unos días antes del inicio de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.
"Nuestro ejército detectó alrededor de las 06:00 (hora local) un misil balístico lanzado por Corea del Norte desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón", indicaron los Jefes del Estado Mayor Conjunto en un mensaje a la prensa.
¿Qué dijo el ministerio de Defensa de Japón?
El ministerio de Defensa de Japón señaló en redes sociales que el presunto misil balístico "ya ha caído", sin dar más detalles.Ir a la siguiente nota
Los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos comenzarán el próximo lunes y se prolongarán durante 11 días.
Las maniobras, habituales en esta época del año, están diseñadas para preparar a Corea del Sur para defenderse frente al Norte, dotado con armas nucleares.
Pyongyang reacciona con furia a estos ejercicios —a los que califica de ensayos de invasión— y en el pasado ha llevado a cabo lanzamientos de prueba de misiles claramente dirigidos a coincidir tanto con el principio como con el final de las maniobras.
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