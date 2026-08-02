En homenaje a la comunidad coreana: Cambiarán el nombre de tradicional calle de Patronato

02 ag. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La calle Río de Janeiro, ubicada en el corazón del barrio Patronato, en la comuna de Recoleta, cambiará oficialmente de nombre para llamarse "República de Corea", en reconocimiento a la histórica presencia y al aporte de la comunidad surcoreana en ese tradicional sector de Santiago.

La decisión busca destacar el vínculo que por décadas ha mantenido la comunidad coreana con el barrio, donde funcionan tiendas de moda, supermercados, carnicerías, locales de comida y una amplia oferta de restaurantes que, incluso, han recibido a artistas surcoreanos durante sus visitas a Chile.

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Un nuevo reconocimiento a la comunidad coreana

Este no será el primer cambio de nombre impulsado para destacar la presencia de esta comunidad en Patronato.

En noviembre de 2022, el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto al embajador de Corea, encabezó el cambio de nombre de la calle Asunción, que pasó a llamarse "Seúl" como un reconocimiento a los más de 50 años de la colonia coreana en Chile.

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Buscan fortalecer la identidad del barrio

En conversación con La Tercera, el presidente de la Asociación Coreana en Chile, Harry Ha, señaló que el cambio representa mucho más que un reconocimiento simbólico para la comunidad instalada en Patronato.

Además, explicó que entre las iniciativas que evalúan se encuentra la incorporación de elementos decorativos, iluminación y otros símbolos tradicionales, con el objetivo de convertir la futura calle República de Corea en un espacio que represente la cultura surcoreana y fortalezca la identidad del barrio.

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