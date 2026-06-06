Atención fanáticos del K-Pop: Semana coreana se toma el GAM

06 jun. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será escenario de la Semana Coreana 2026, una actividad que busca acercar al público chileno a distintas expresiones culturales de Corea del Sur mediante una programación que combinará música, danza, gastronomía, concursos y experiencias interactivas.

La iniciativa de la Embajada Coreana en Chile se desarrollará durante dos jornadas e incluirá actividades relacionadas con el K-Pop, el K-Food, el K-Beauty y el conocimiento general sobre la cultura coreana, ofreciendo espacios tanto formativos como recreativos para personas de todas las edades.

Uno de los principales atractivos del evento será la participación de Jay Kim, reconocido coreógrafo, bailarín e instructor surcoreano que alcanzó notoriedad internacional como integrante de 1MILLION Dance Studio. El artista ha trabajado con figuras de la industria musical asiática como Jay Park, Luhan y The Boyz y encabezará una masterclass de K-Pop orientada a quienes buscan perfeccionar su técnica y estilo.

La programación también contempla Quiz on Korea, concurso que pone a prueba los conocimientos sobre Corea; el K-Pop World Festival Chile 2026, donde los participantes mostrarán sus habilidades en interpretación y baile; además de demostraciones culinarias y el K-Food Show, instancia que permitirá conocer parte de la gastronomía del país asiático.

A ello se sumarán stands temáticos y espacios interactivos impulsados en conjunto con la Embajada de Corea en Chile, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre ambos países.

La Semana Coreana se realizará los días 19 y 20 de junio en GAM y contará con actividades abiertas al público, aunque algunas requerirán inscripción previa debido a sus cupos limitados.

Cronograma de actividades

Viernes 19 de junio

10:00 a 13:20 horas: Masterclass de K-Pop con Jay Kim

11:30 a 17:00 horas: Stands de la Embajada de Corea

13:30 a 14:00 horas: Ceremonia de apertura

14:00 a 17:00 horas: Quiz on Korea

Sábado 20 de junio

12:00 a 17:00 horas: Stands de la Embajada de Corea

12:30 a 13:30 horas: K-Food Show

14:30 a 17:30 horas: K-Pop World Festival Chile 2026