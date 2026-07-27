Meteorología clasifica en categoría F1 el tornado en la región de Ñuble: ¿A cuántos km/h llegó la velocidad del viento?

27 jul. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, los habitantes de las localidades de Chillán Viejo y Bulnes, en la región de Ñuble, quedaron sorprendidos y bastante asustados con el tornado que ocurrió a eso de las 13:30 horas en dicha parte del país.

Una vez ocurrido, el fenómeno comenzó a ser investigado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), organismo que con el paso de las horas entregó la clasificación preliminar según la Escala de Fujita Mejorada.

Tornado de categoría F1 afecta en Ñuble

De acuerdo al segundo reporte de la DMC, el tornado "TTT2/2026" fue clasificado como un F1, es decir, que alcanzó vientos de entre 138 y 178 km/h, además de "daños moderados".

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que la evaluación de la DMC es solo preliminar, ya que, como Chile no tiene radares meteorológicos, se debe enviar una delegación de meteorólogos que haga una especie de "reconstitución de escena".

"En dos semanas o quizá un mes, va a salir recién el informe final porque tienen que ir a hacerlo en terreno", detalló el comunicador de Mega.

Hasta ahora, el análisis para categorizar al tornado como un F1 se basa en los registros audiovisuales disponibles y el daño reportado por las personas y autoridades de esas localidades.

¿Cómo se clasifican los tornados?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos explica en su sitio web que la Escala de Fujita Mejorada se utiliza desde el 1 de febrero de 2007 para clasificar los tornados, según la intensidad estimada de los vientos y los daños materiales que provoca.

La escala se divide en las siguientes seis categorías:

F0: 105-137 km/h y daños leves .

. F1: 138-178 km/h y daños moderados .

. F2: 179-218 km/h y daños considerables .

. F3: 219-266 km/h y daños graves .

. F4: 267-322 km/h y daños devastadores .

. F5: >233-450 km/h y daños increíbles.

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