Videos muestran emergencia en la Línea 5 del Metro: Vagón fue consumido por las llamas y generó una gran columna de humo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, el fuego en uno de los trenes de la Línea 5 del Metro de Santiago provocó la interrupción del servicio en seis estaciones de la red, afectando además a dos puntos de combinación con otras líneas.
Emergencia en la estación Santa Isabel del Metro
De acuerdo al tren subterráneo, el servicio en la Línea 5 solo está disponible entre Plaza de Maipú hasta Santa Ana y entre Ñuble hasta Vicente Valdés debido a un "procedimiento de bomberos en Santa Isabel".
Con esto, las estaciones cerradas corresponden a Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano (combinación Línea 1), Bellas Artes y Plaza de Armas (combinación Línea 3).Ir a la siguiente nota
De acuerdo a los primeros registros de la emergencia, fue un tren del modelo NS-74 —el más antiguo del Metro— el que se incendió y comenzó a generar una gran humareda que obligó a la evacuación de la estación Santa Isabel.
En otros videos se puede ver a los pasajeros siendo evacuados a través del túnel a la estación Irarrázaval, además de cómo el humo comenzó a emanar al exterior a través de las ventilaciones ubicadas en la avenida General Bustamante y la entrada de la estación Santa Isabel.
Revisa los registros de la emergencia
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