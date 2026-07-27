¿Cuándo se vuelve a cambiar la hora en Chile?

27 jul. 2026 - 19:00 hrs.

El pasado 4 de abril se concretó el último cambio de hora en Chile. Ese día, los relojes se debieron retrasar 60 minutos para dar paso al horario de invierno.

Este período, amado por muchos y odiado por otros, se caracteriza por jornadas en que amanece más temprano y que el Sol se esconde antes que en la temporada de verano.

Esta polémica medida que se aplica en nuestro país busca aprovechar la luz natural durante el invierno y también optimizar el consumo de energía. Pese a las críticas que ha recibido, aún se mantiene.

¿Cuándo se vuelve al horario de verano?

Se espera que el próximo cambio de hora sea el sábado 5 de septiembre, cuando se termine el horario de invierno para pasar al de verano en gran parte de Chile.

Ese día, en el Chile continental, el ajuste será a las 23:59, por lo que el reloj se deberá adelantar directamente a la 01:00 del día siguiente.

Sobre el cambio de hora, la ley actual únicamente estipuló la modificación de abril, sin ahondar en lo que pasará en el futuro.

Por lo tanto, el Gobierno del presidente José Antonio Kast deberá decretar si habrá nuevos cambios de hora en los próximos años.

¿En qué lugares de Chile no aplica la medida?

Las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica chilena no modifican su horario, ya que mantienen un huso horario fijo durante todo el año.

En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, requiere mantener la mayor cantidad de luz posible durante las tardes.

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