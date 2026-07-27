Rescatan a polluelo de cóndor que fue encontrado herido en la Ruta Los Libertadores

27 jul. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del intenso movimiento por la Ruta Los Libertadores, una inesperada escena cambió el rumbo la mañana de este lunes. Un joven cóndor herido apareció al costado del camino y movilizó todo un operativo para su rescate.

El hallazgo ocurrió a eso de las 10:55 horas, a la altura del kilómetro 76 de la Ruta Internacional 60-CH, en la región de Valparaíso, donde funcionarios de la subcomisaría Los Libertadores detectaron al ave con visibles lesiones mientras realizaban patrullajes.

Tras confirmar su estado, los carabineros actuaron de inmediato para proteger al ejemplar, resguardarlo del tránsito y trasladarlo a un lugar seguro mientras coordinaban la ayuda especializada.

Carabineros

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Polluelo de cóndor logró ser rescatado

El teniente Juan San Martín explicó que el procedimiento se realizó en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo que quedó a cargo de la evaluación médica del cóndor.

"Mientras carabineros efectuaban patrimonio de soberanía a lo largo de la Ruta Internacional 60CH, se percatan de la presencia de un polluelo de cóndor que estaba lesionado a un costado de la ruta", relató el oficial.

Carabineros

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De inmediato, los uniformados "efectuaron labores para su contención y rescate, haciendo las diligencias pertinentes para entregar este ejemplar al SAG y que ellos efectúen su evaluación y atención médica".

Una vez finalizado el rescate, se activaron los protocolos para que especialistas revisaran el estado del ave y determinaran la gravedad de sus lesiones, además de definir el tratamiento que necesitará.

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