"Me pasé 7 mil pueblos": Botota Fox pide disculpas tras polémico show en Punta Arenas

27 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Botota Fox tuvo que salir a dar explicaciones luego de que su presentación en Punta Arenas terminara envuelta en polémica. La comediante se subió al escenario del restobar Lucky 7, en el Casino Dreams de esa ciudad, para dar inicio a la gira de su espectáculo "Ni Santa, Ni Señora", correspondiente al segundo semestre.

Sin embargo, lo que debía ser el puntapié inicial de esa gira terminó convertido en una mala experiencia para la artista.

Videos virales pusieron en duda su desempeño

Todo comenzó luego de la función del viernes 24 de julio, cuando distintos asistentes al show comenzaron a compartir en redes sociales grabaciones donde se cuestionaba su actuación sobre el escenario.

Algunos de esos registros mostraban a la transformista en lo que varios espectadores describieron como un presunto estado de ebriedad, mientras que otros usuarios simplemente manifestaron que el show no cumplió sus expectativas.

Uno de esos videos se difundió masivamente acompañado de un comentario que calificaba su estado como poco profesional, lo que generó una ola de críticas e incluso algunas peticiones de devolución del dinero de las entradas por parte de asistentes molestos.

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Botota Fox reconoció haber bebido antes de salir a escena

Frente a la ola de cuestionamientos, la propia comediante decidió responder a través de una historia de Instagram.

Ahí reconoció abiertamente que había consumido alcohol antes de subir al escenario y que no había comido previamente, lo que —según explicó— no es algo habitual en ella.

"Lo que han visto por ahí, un video viral, pido mil disculpas. No comí y me tomé unos tragos. No suele suceder, ya que siempre me controlo con eso, pero de verdad pido mil disculpas a mi gente de Punta Arenas", partió diciendo la transformista.

"Me pasé 7 mil pueblos, tengo tanta vergüenza que no había dicho nada. Mi ánimo está raro este último tiempo y refugiarse en el alcohol no lo es y por lo mismo, no volverá a ocurrir en Puerto Natales. Estuve excelente porque me di cuenta que la había cagado. A la gente del hotel @dreamspuntaarenas y a toda su maravillosa gente que trabaja ahí y que siempre me tratan bien, prometo os juro que nunca más volverá a pasar o me quema afuera de la piojera", concluyó la artista.

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