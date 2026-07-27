"Salió todo excelente": Christell anuncia el nacimiento de su primer hijo con particular fotografía
La cantante Christell Rodríguez se encuentra disfrutando de uno de los momentos más importantes de su vida y, definitivamente, con uno que siempre anheló.
A través de sus redes sociales, la intérprete de "Mueve el ombligo" compartió que su primogénito, Valentino, ya llegó a este mundo.
Christell anuncia el nacimiento de su hijo
"Gloria a Dios porque salió todo excelente", escribió la cantante en una historia, en la que se aprecia levemente al bebé.Ir a la siguiente nota
Sobre el procedimiento, Christell compartió: "Nació por cesárea finalmente, pero lo importante es que Valentino llegó con sus 3,2 kg y 50,5 cm a las 14:37 PM del 26/07/2026".
"Ya pasamos nuestra primera noche y gracias a Dios todo se ha dado de maravilla", escribió la cantante sobre las primeras horas con su bebé.
"Estamos felices y enamorados de nuestro bebé. Gracias por los buenos deseos", cerró Christell, quien eligió su canción "Antes de llegar" para musicalizar su publicación.
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