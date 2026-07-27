"Salió todo excelente": Christell anuncia el nacimiento de su primer hijo con particular fotografía

27 jul. 2026 - 11:12 hrs.

La cantante Christell Rodríguez se encuentra disfrutando de uno de los momentos más importantes de su vida y, definitivamente, con uno que siempre anheló.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Mueve el ombligo" compartió que su primogénito, Valentino, ya llegó a este mundo.

Christell anuncia el nacimiento de su hijo

"Gloria a Dios porque salió todo excelente", escribió la cantante en una historia, en la que se aprecia levemente al bebé.

Sobre el procedimiento, Christell compartió: "Nació por cesárea finalmente, pero lo importante es que Valentino llegó con sus 3,2 kg y 50,5 cm a las 14:37 PM del 26/07/2026".

"Ya pasamos nuestra primera noche y gracias a Dios todo se ha dado de maravilla", escribió la cantante sobre las primeras horas con su bebé.

"Estamos felices y enamorados de nuestro bebé. Gracias por los buenos deseos", cerró Christell, quien eligió su canción "Antes de llegar" para musicalizar su publicación.

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