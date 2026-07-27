Video muestra a Naya Fácil conduciendo a más de 200 km/h en carretera en su exclusivo vehículo

27 jul. 2026 - 10:22 hrs.

Naya Fácil es una de las figuras del mundo del espectáculo nacional que cuenta con un número importante de seguidores en redes sociales. Actualmente, son más de 2,4 millones de usuarios quienes siguen de cerca a la influencer en Instagram, plataforma en que la joven comparte gran parte de su día a día.

Y si bien la influencer es respaldada por la mayoría de sus "facilines", un video que compartió en sus historias ha provocado un debate en las últimas horas.

La nueva polémica de Naya Fácil

La joven ha tenido un mes cargado de noticias. Primero dio que hablar por la compra de su lujoso penthouse en Las Condes y, días después, por los reclamos de sus nuevos vecinos, quienes le pidieron moderar los videos de su propiedad para evitar exponer el sector.

Después sumó un nuevo episodio tras protagonizar un choque a la salida de su domicilio mientras manejaba su camioneta Tesla Cybertruck.

Ahora, fue ese mismo vehículo el que volvió a ser noticia: Naya Fácil compartió un registro en sus historias donde se la ve conduciendo a más de 200 km/h en plena carretera.

Lo anterior va en contra de la legislación chilena, ya que el límite legal para conducir en carreteras o autopistas es de 120 km/h.

Si bien se ve que en la calzada no había automóviles delante, sí había otros al costado, por lo que cualquier imprevisto pudo haber terminado en un gravísimo accidente.

Mira el video de Naya Fácil

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