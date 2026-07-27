Metro de Santiago restablece el servicio tras suspensión de estaciones de Línea 1

27 jul. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó que debió suspender el servicio en dos estaciones de la Línea 2, debido a una persona en la vía.

Actualmente, el servicio ya fue normalizado, y toda la red se encuentra disponible.

¿Qué estaciones fueron cerradas?

Alcántara

El Golf

Debido a la contingencia, RED dispuso de buses de apoyo, con servicios paralelos a la L1 entre Tobalaba y Escuela Militar.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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