Chillán estrena los paraderos "más modernos de Chile": Cuentan con pantallas en tiempo real e información auditiva

07 jul. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Chillán, junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, puso en marcha un proyecto que busca modernizar la experiencia de los usuarios del transporte público con la instalación de paneles de información variable en una decena de paraderos de la comuna.

La iniciativa incorpora tecnología que permite conocer, en tiempo real, la ubicación de los buses, convirtiendo a estos refugios peatonales en los más modernos del país.

¿Qué tienen los nuevos paraderos?

Los nuevos Paneles de Información Variable (PIV) cuentan con:

Pantallas LED con información en tiempo real sobre la llegada de los buses. Información visual y auditiva para mejorar la accesibilidad. Estructuras renovadas bajo criterios de accesibilidad universal. Iluminación para reforzar la seguridad de pasajeros y pasajeras.

¿Dónde están ubicados?

Los paneles están instalados en los siguientes puntos de la comuna:

Libertad, entre 5 de Abril e Isabel Riquelme.

Libertad, entre Yerbas Buenas y Argentina.

Constitución, entre Argentina y Yerbas Buenas.

Ecuador, entre Brasil y O'Higgins.

Inglaterra, entre Pasaje Once y O'Brien.

Libertad, entre Carrera y 18 de Septiembre.

Rosauro Acuña, entre Roma y PAC.

Maipón, entre Claudio Arrau y Carrera.

Maipón, entre Isabel Riquelme y 5 de Abril.

Libertad, entre Brasil y Las Rosas.

Municipalidad de Chillán

La inversión del proyecto

Además de la instalación de los paneles inteligentes, la iniciativa contempló la renovación de 23 paraderos en Chillán, gracias a una inversión de $465 millones financiada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Con este proyecto, la comuna busca avanzar hacia un sistema de transporte público más moderno, accesible y seguro, entregando información en tiempo real para mejorar la experiencia de viaje de miles de usuarios.