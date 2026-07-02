Banco Central publica normas para el uso de tarjetas de esquema abierto en el transporte público

02 jul. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central de Chile (BC) dio un paso clave en la modernización de los medios de pago en el país al publicar la normativa oficial que habilita el uso de tarjetas de crédito, débito y prepago de esquema abierto en el transporte público masivo.

Esta nueva regulación establece el marco legal necesario para que los usuarios puedan utilizar sus tarjetas bancarias habituales directamente en buses, Metro, trenes y otros sistemas de transporte a lo largo del territorio nacional.

El núcleo de esta medida radica en establecer las reglas para que estos medios de pago puedan operar bajo un sistema técnico denominado de "validación fuera de línea".

Así, el pasajero puede pagar su tarifa inmediatamente al abordar deslizando o acercando su tarjeta, mientras que el proceso de verificación de fondos, la autorización bancaria y la liquidación definitiva de la operación financiera se realizan después.

El objetivo del cambio

De acuerdo con las explicaciones entregadas por el propio Banco Central, el objetivo principal de este cambio es "compatibilizar las normales prudenciales aplicables a las tarjetas de pago con las necesidades operacionales del transporte público".

Estos requerimientos ya estaban siendo considerados en los diferentes programas piloto vigentes en el país, desarrollados en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

A pesar de las ventajas operativas en términos de rapidez, el modelo fuera de línea tiene riesgos financieros inherentes, por lo que el Banco Central incorporó rigurosos resguardos y mecanismos de mitigación en su texto normativo.

Entre las principales medidas se encuentran las verificaciones periódicas del estado de las tarjetas, "diseñadas para detectar a tiempo las tarjetas que estén bloqueadas o no tengan fondos".

De igual manera, se estipula la creación y gestión de "listas de denegación", las que funcionarán bloqueando temporalmente nuevas operaciones de transporte a aquellas tarjetas que presenten problemas de cobro o irregularidades en transacciones anteriores, protegiendo así la integridad económica del sistema de transporte.

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