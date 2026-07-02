Golpe al concierto del año: IND no autoriza presentaciones de BTS en el Estadio Nacional

02 jul. 2026 - 13:23 hrs.

El concierto más esperado del año quedó en suspenso. El Instituto Nacional del Deporte (IND) resolvió no autorizar el uso del Estadio Nacional para los shows que la banda de k-pop BTS tiene agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en Chile.

La decisión se produce pese a que las entradas para los tres conciertos comenzaron a venderse en abril y ya se encuentran agotadas. Según informó The Clinic, las negociaciones entre el IND y la productora DG Medios se extendieron por semanas sin llegar a un acuerdo, principalmente por las características técnicas del montaje.

El problema: un escenario en el centro de la cancha

El principal obstáculo es que el formato del concierto de BTS es de tipo 360°, es decir, con el escenario ubicado en el centro de la cancha y pasillos para el desplazamiento de los artistas. Este tipo de montaje tomaría cerca de nueve días en instalarse y podría dañar el campo de juego, afectando eventos deportivos posteriores como partidos de la Selección Chilena, encuentros de Universidad de Chile y la Teletón.

Para la ministra del Deporte, Natalia Duco, el cuidado de la cancha del Estadio Nacional era un punto fundamental a la hora de tomar la decisión, y el proyecto no entregó las garantías necesarias para asegurar que la superficie no sufriría daños.

El comunicado del IND

Consultado por The Clinic, el IND entregó un comunicado oficial explicando los motivos técnicos detrás de la decisión. En el documento, el organismo precisó que la resolución responde exclusivamente a criterios técnicos vinculados al estado actual del campo de juego, indicando que la cancha —de césped natural híbrido— mantiene las condiciones para el fútbol profesional, pero que hoy tiene una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias como un escenario central de gran escala.

El comunicado añade que la cancha debe estar disponible para compromisos ya asumidos, entre ellos un partido de la Selección Chilena masculina en noviembre, partidos del fútbol profesional y la Teletón 2026, y que una eventual afectación en los tiempos de recuperación podría comprometer estos eventos y la homologación internacional que algunos de ellos requieren.

Eso sí, el IND aclaró que esta decisión no significa un rechazo a los espectáculos masivos en el recinto, señalando que sí existe apertura a este tipo de eventos culturales.

Como alternativa, el organismo puso a disposición de la producción del concierto el sector de la Explanada Sur o Parque Sur, para evaluar otras opciones de emplazamiento que no afecten al Coliseo Central ni los compromisos deportivos ya definidos.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de la productora DG Medios sobre si el concierto se trasladará a esta nueva ubicación o si buscará otra alternativa.

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