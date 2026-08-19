Plan de fortalecimiento de Carabineros: Esto ganarán desde el tercer semestre de formación

19 ag. 2026 - 16:52 hrs.

Para mejorar la estructura interna de Carabineros de Chile, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas que se implementarán en el plan de fortalecimiento de la institución policial.

Este plan busca revertir la disminución de la dotación policial registrada en los últimos años y fortalecer la capacidad operativa de Carabineros para enfrentar mejor las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

Una de estas medidas es mejorar el estipendio líquido mensual de los alumnos de la Escuela de Oficiales de Carabineros, que actualmente es de $70.000 líquidos y, con este plan, aumentará a $246.000 líquidos.

Además, el Estado asumirá el 100% del costo del internado y de los exámenes médicos de ingreso, aspectos en los que las familias detrás de los alumnos gastan cerca de 500 mil pesos.

Estas medidas buscan resolver el problema de la disminución de la dotación de Carabineros, ya que, en los últimos años, 1 de cada 5 alumnos en formación abandona la escuela policial debido a complicaciones económicas.

¿Cuánto ganará un carabinero desde el tercer semestre de formación?

Para incentivar la permanencia, el plan asegura que los estudiantes que aprueben el tercer semestre serán nombrados carabineros. Al comenzar su práctica, recibirán un sueldo cercano a los $700.000.

El plan tiene otros ejes principales. Se incorporarán funcionarios civiles para labores administrativas, lo que liberará efectivos para funciones operativas. También se renovará el equipamiento de seguridad y tecnología, y se implementará un sistema de gestión para optimizar el despliegue policial en terreno.

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