"Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino": Presidente Kast condena homicidio de carabinero en Quilleco

05 oct. 2026 - 06:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast condenó el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, ocurrido la noche del domingo en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

Según los antecedentes conocidos, el hecho se registró cerca de las 22:50 horas, cuando personal policial llegó hasta un domicilio de la zona tras recibir una alerta por violencia intrafamiliar. Al ingresar para adoptar el procedimiento, el uniformado fue atacado a quemarropa con un disparo a la altura del cuello.

A pesar de los esfuerzos médicos, el sargento segundo Jaime Urrea falleció producto de la gravedad de las heridas.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

A través de su cuenta de X, el Mandatario señaló: "Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos".

"Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino", agregó el Presidente Kast.

Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos.



Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 5, 2026

Cabe señalar que diligencias policiales permitieron la detención del presunto autor de los disparos.

Desde Carabineros informaron que el general director de la institución, Marcelo Araya, viajará hacia la ciudad de Los Ángeles para luego entregar una vocería en la zona.

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