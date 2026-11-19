19 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Un llamativo momento protagonizaron los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, durante su encuentro de este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China.

Ambos mandatarios coincidieron en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostuvieron una reunión bilateral antes de participar en un encuentro junto al presidente chino, Xi Jinping.

Sin embargo, antes de iniciar las conversaciones, Trump protagonizó un distendido intercambio que quedó registrado por las cámaras y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Al ingresar a la sala donde lo esperaba el líder ruso, el presidente estadounidense lo señaló y, entre risas, preguntó: "¿Quién es él?", para luego responder: "¡Es mi amigo!".

Acto seguido, ambos se acercaron para estrecharse las manos y saludarse frente a los presentes.

El encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en China

El particular saludo ocurrió antes de que los dos presidentes sostuvieran una reunión bilateral en Shenzhen, ciudad que alberga las actividades de la cumbre APEC.

Durante el encuentro, Trump destacó la relación que mantiene con su homólogo ruso y manifestó sus expectativas respecto de las conversaciones: "Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo", señaló el mandatario estadounidense frente a las cámaras.

Asimismo, expresó su confianza en que de la reunión pudieran surgir resultados positivos. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la conversación entre ambos mandatarios se extendió por aproximadamente 40 minutos y abordó distintos asuntos de la relación bilateral, incluyendo la guerra en Ucrania.

Trump, Putin y Xi Jinping protagonizaron histórica reunión

Tras las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, ambos mandatarios participaron junto a Xi Jinping en una reunión trilateral en el marco de la cumbre APEC.

El encuentro reunió a los líderes de tres de las principales potencias mundiales y estuvo marcado por temas relacionados con la seguridad internacional, los conflictos geopolíticos y la estabilidad global.

La cita también generó expectación debido a las diferencias que mantienen Washington, Moscú y Pekín en distintas materias internacionales, especialmente respecto de la guerra en Ucrania.

Mientras tanto, el breve intercambio entre Trump y Putin frente a las cámaras se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, debido al tono distendido con que el presidente estadounidense se refirió al mandatario ruso.

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