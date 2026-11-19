19 nov. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

Colombia inició este miércoles un controvertido plan para controlar la población de hipopótamos que descienden de los ejemplares introducidos al país por el narcotraficante Pablo Escobar hace más de cuatro décadas.

La primera fase contempla la eutanasia de 10 animales en el departamento de Antioquia, debido a los riesgos que representa la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora para el ecosistema y las comunidades cercanas.

La medida fue confirmada por Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare): “Iniciamos la primera fase del plan de acción (…) para tomar medidas con 10 individuos (hipopótamos) que están poniendo en riesgo a la población”, señaló la autoridad ambiental.

Según explicó Valencia, esta etapa tendrá una duración de cinco meses e incluirá distintas acciones, como educación ambiental, traslado de ejemplares y eutanasia. Uno de los animales considerados en esta primera intervención se encuentra en el municipio de Puerto Nare, en la región del Magdalena Medio, y representa un riesgo para los niños de una escuela cercana.

“Tenemos que poner en acción el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y ese convenio mundial dice que a esas especies invasoras hay que hacerles control. Si no se pueden confinar, se tienen que tomar otras decisiones letales”, explicó el director de Cornare.

¿Cómo llegaron los hipopótamos de Pablo Escobar a Colombia?

La presencia de estos animales en Colombia comenzó hace más de 40 años, cuando Pablo Escobar decidió importar cuatro hipopótamos africanos para incorporarlos al zoológico privado de su Hacienda Nápoles.

Tras la muerte del narcotraficante en 1993, los animales permanecieron en el país y comenzaron a reproducirse sin un control efectivo de su población.

Con el paso de las décadas, sus descendientes se expandieron por distintas zonas del centro de Colombia, especialmente en las cercanías del río Magdalena.

En 2022, el Gobierno colombiano declaró a los hipopótamos como especie exótica invasora, debido a los efectos que su presencia puede generar sobre la biodiversidad y los riesgos que representan para las personas. Para ese entonces, la población ya se acercaba a los 200 ejemplares.

Ante el crecimiento de la especie, el Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, anunció un plan de manejo que contemplaba la eutanasia de al menos 80 hipopótamos durante el segundo semestre de 2026.

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