17 nov. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

La teoría de un supuesto apagón mundial de 72 horas continúa generando preocupación en redes sociales. Ante la viralización de publicaciones que advierten sobre una eventual interrupción de electricidad, Internet, telefonía y servicios bancarios, la propia Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) decidió aclarar qué ocurrirá realmente este martes 17 de noviembre.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo gubernamental abordó directamente los rumores relacionados con la prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), programada para esta jornada en territorio estadounidense.

"Hemos oído muchos rumores... Aclaremos las cosas. Dura 1 minuto y no hay que hacer nada. No habrá apagones ni emergencias secretas. Solo nuestra prueba rutinaria, exigida por ley, en la televisión y la radio aproximadamente a las 2:20 p. m., hora del este -16:20 de Chile-", publicó la institución.

De esta manera, FEMA descartó que el ejercicio tenga relación con un supuesto corte eléctrico masivo o con una emergencia que deba mantenerse en secreto.

¿A qué hora será la prueba de emergencia de EEUU?

Según el comunicado de FEMA, el simulacro está programado para aproximadamente las 14:20 horas del este de Estados Unidos, equivalentes a las 16:20 horas de Chile continental.

Durante el procedimiento, distintas emisoras de radio y televisión, sistemas de cable, proveedores de televisión y radio satelital y servicios de video por cable interrumpirán brevemente su programación habitual para transmitir un mensaje de prueba.

El aviso indicará expresamente que se trata de un ejercicio y que no se necesita realizar ninguna acción. Una vez finalizada la transmisión, la programación habitual se reanudará.