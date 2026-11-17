17 nov. 2026 - 07:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una jornada marcada por la nubosidad, ambiente templado y el regreso de chubascos acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde es lo que proyecta el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, para este martes 17 de noviembre en Santiago, fenómeno que coincidirá con el partido de la Selección Chilena frente a Colombia en el Estadio Monumental.

Durante su pronóstico en Meganoticias Amanece, el especialista explicó que la capital comenzó el día con una temperatura mínima cercana a los 15°C y un 74% de humedad relativa, condiciones impulsadas por el paso de una baja segregada que irá espesando la nubosidad en el transcurso de la jornada hasta las precipitaciones en distintos sectores del valle y la precordillera.

¿A qué hora lloverá hoy y qué pasará en el Estadio Monumental?

De acuerdo con la proyección detallada por el experto, aunque durante la mañana el cielo se mantendrá cubierto sin agua, las precipitaciones se activarán desde las 18:00 horas en adelante y se extenderá hasta cerca de las 23:00 horas, abarcando precisamente la previa y todo el desarrollo del encuentro de La Roja en Macul.

En esa línea, Leyton aclaró que no se trata de “simples goterones aislados”, sino de chubascos definidos con “probabilidad de tormentas eléctricas” concentradas principalmente hacía el relieve precordillerano, aunque sin descartar su presencia en el resto del valle capitalino.

Por lo mismo, ante la consulta sobre si quienes asisten al recinto deportivo terminarán mojados, el meteorólogo fue categórico en aconsejar a los hinchas para que vayan con ropa impermeable o paraguas para enfrentar la jornada nocturna.

"No a las 4 de la tarde, pero sí desde las 6 de la tarde en adelante hasta eso de las 23 horas (estarán presentes estas tormentas). Vaya preparado para los chubascos... Si no lo ocupa, bueno, lo ocupa de bastón, en fin, no, sí lo va a ocupar", señaló entre bromas el especialista al referirse a los hinchas que lleguen al estadio.

El pronóstico para el resto de la semana y el regreso del calor

Respecto a la evolución del tiempo en los próximos días, el meteorólogo indicó que este sistema inestable avanzará hacia territorio argentino, pero dejará un nuevo pulso de inestabilidad el jueves 19 de noviembre, con menor probabilidad sobre la capital cerca de las 15:00 horas y mayor fuerza desde la región del Maule hasta Los Lagos, extendiéndose las lluvias en la zona centro-sur hasta el viernes.

Finalmente, el meteorólogo adelantó que, tras despedir las precipitaciones de esta semana, se instalará de lleno el calor intenso en la zona central a partir de la próxima semana, aunque advirtió que el comportamiento de estas bajas segregadas impide descartar por completo nuevos eventos de lluvias durante el resto de noviembre o incluso en diciembre.