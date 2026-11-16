Investigan profanación de tumbas y robo de joyas avaluadas en $30 millones en cementerio de Los Ángeles

16 nov. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de delincuentes ingresó al Cementerio General de Los Ángeles, en la región de Biobío, y profanó dos tumbas para robar joyas de su interior.

El hecho afectó a un mausoleo familiar, cuyo acceso habría sido forzado por los responsables.

¿Qué se sabe del robo?

Las joyas robadas pertenecerían a personas fallecidas de una familia gitana y estarían avaluadas en cerca de $30 millones.

El subprefecto Pedro Matus, jefe de la Bicrim de Los Ángeles, explicó que “se habría forzado el acceso a un mausoleo familiar, además de haber sido profanadas dos tumbas desde las cuales, según lo informado por la familia, se habrían extraído joyas de los difuntos avaluadas en $30 millones”.

PDI investiga el robo de joyas

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Los Ángeles llegaron hasta el camposanto para realizar las diligencias correspondientes.

Matus señaló que “esta brigada territorial continúa con el proceso investigativo a fin de determinar la dinámica de los hechos y sus presuntos autores”.