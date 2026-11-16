Antofagasta: Adulto mayor queda con lesiones graves tras ser atacado por perros dogo

16 nov. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 65 años resultó con lesiones de gravedad luego de ser atacado por tres perros de raza dogo en plena vía pública de la ciudad de Antofagasta. El propietario de los animales fue detenido por Carabineros, en el marco de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.

Según informó Diario Sol, el hecho ocurrió cerca de las 09:00 horas del domingo 15 de noviembre, en la intersección de las calles Vicente Caballero y Baltazar Leyton.

Tras recibir una alerta por una persona lesionada, funcionarios de la Subcomisaría Playa Blanca concurrieron al lugar y constataron que los tres animales habían escapado desde un domicilio cercano, atacando al adulto mayor mientras transitaba por el sector.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima recibió los primeros auxilios por parte de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), siendo posteriormente trasladada hasta el Hospital Regional de Antofagasta para su evaluación y atención médica.

Detienen al dueño de los perros

A raíz de lo ocurrido, Carabineros concretó la detención del propietario de los animales, un hombre adulto, por su eventual responsabilidad en los hechos.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la Ley N.º 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.

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