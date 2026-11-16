Papa León XIV termina en Perú su histórica gira por Sudamérica con misa en Lima

16 nov. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

Con una misa programada en la Base Las Palmas, el Papa León XIV encabeza este lunes su última jornada oficial en territorio peruano, poniendo fin a una intensa y significativa gira por Sudamérica que lo llevó previamente a recorrer Uruguay, Argentina y diversas zonas del país incaico.

La jornada de cierre en la capital peruana contempla un emotivo paso previo por el puerto del Callao, donde el Pontífice sostendrá un encuentro especial con adultos mayores y enfermos en un asilo local, marcando el preámbulo de la masiva despedida de los fieles antes de dejar suelo sudamericano.

Un recorrido histórico por Perú y la Amazonía

El viaje del Papa por Perú, que duró cinco días, estuvo marcado por un fuerte contenido social y momentos de alta emotividad, destacando su paso no solo por Lima, sino también por ciudades como Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

En un hito histórico para la Iglesia, León XIV se convirtió en el primer pontífice en encabezar una visita pastoral y una eucaristía en la Amazonía peruana, instancia en la que compartió de cerca con representantes de más de 30 pueblos originarios y comunidades locales, dejando un mensaje especialmente dirigido a las nuevas generaciones:

"Ustedes son señal de esperanza. No pierdan la esperanza, crean en sí mismos, crean en el Perú, crean en Jesucristo siempre", expresó el Papa durante sus encuentros con los jóvenes.

Expectativa ciudadana y el cierre de la gira sudamericana

Pese a haber vivido complicaciones de salud recientes que lo mantuvieron bajo observación médica y tras haberse sometido a una intervención quirúrgica, el Pontífice cumplió con una agenda maratónica de traslados aéreos y terrestres que sorprendió a seguidores en América Latina.

Desde la noche del domingo, cientos de fieles realizaron vigilias a las afueras de la Nunciatura Apostólica en Lima para manifestarle su cariño y afecto.

Con esta última ceremonia masiva en Lima, León XIV cierra un recorrido sudamericano que comenzó en Uruguay, continuó en suelo argentino y culminó con un reencuentro masivo en Perú, lugar donde desempeñó una larga labor pastoral y social durante más de dos décadas.