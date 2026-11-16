Disputa por la tradicional marca "El Hoyo": Restaurante de comida chilena y otro de empanadas se enfrentan por el nombre

16 nov. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una disputa por el nombre de dos conocidos locales gastronómicos llegó hasta el ámbito de la propiedad industrial. El tradicional restaurante El Hoyo de Santiago, reconocido por su comida chilena y su emblemático terremoto, se opuso al registro de la marca "Empanadas El Hoyo Maitencillo", solicitada por el empresario José Eltit.

El conflicto terminó inicialmente con un fallo favorable al restaurante capitalino, luego de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) acogiera la oposición y rechazara la solicitud de registro.

Sin embargo, la disputa no terminó ahí: Los abogados de Eltit presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir la decisión.

Según publicó Diario Financiero, el argumento central del restaurante santiaguino es que ambas marcas comparten el elemento distintivo "El Hoyo", lo que podría generar confusión entre los consumidores respecto del origen de los servicios que ofrecen.

¿Por qué se enfrentaron los restaurantes?

La controversia comenzó cuando José Eltit solicitó registrar la marca "Empanadas El Hoyo Maitencillo", vinculada a su negocio de empanadas fritas en ese balneario de la Región de Valparaíso.

La defensa del restaurante El Hoyo de Santiago sostuvo que el signo solicitado reproducía tanto gráfica como fonéticamente su marca previamente registrada.

A su juicio, agregar las palabras "Empanadas" y "Maitencillo" no sería suficiente para diferenciar ambos nombres, debido a que el elemento principal y distintivo seguiría siendo "El Hoyo".

Además, plantearon que permitir la coexistencia de ambas marcas podría generar confusión entre los clientes sobre el origen empresarial de los establecimientos.

La defensa del local de Maitencillo

Desde la vereda contraria, los abogados de José Eltit rechazaron que exista algún riesgo de confusión entre los dos negocios.

"Jamás ha existido alguna confusión entre el local de mi representado ubicado en el balneario de Maitencillo y el restaurante El Hoyo que opera en Santiago", señalaron, según consignó el medio antes citado.

La defensa también planteó que la marca oponente coexiste con otras denominaciones que incluyen el nombre El Hoyo, por lo que considera que el registro solicitado podría convivir en el mercado sin generar problemas de identificación.

Por ahora, el primer pronunciamiento fue favorable al restaurante santiaguino. Inapi acogió la oposición y rechazó la inscripción de "Empanadas El Hoyo Maitencillo".

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