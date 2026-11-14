Marca española de moda masculina prepara su regreso a Chile tras cerrar sus tiendas en 2019

14 nov. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una firma española de moda masculina prepara su retorno al mercado chileno, luego de haber tenido presencia en el país entre 2017 y 2019. La compañía busca volver a posicionarse localmente mediante una estrategia de expansión gradual.

En una primera etapa, sus productos llegarán a establecimientos multimarca, mientras que la apertura de tiendas propias quedará como una posibilidad para una fase posterior, informó Diario Financiero.

Un acuerdo para regresar al mercado chileno

Se trata de Williot. Para concretar su regreso, la empresa cerró una alianza con Denim Deluxe, distribuidor panameño especializado en marcas internacionales, entre ellas Diesel. El acuerdo permitirá ampliar su presencia en distintos mercados de Latinoamérica.

El CEO de la compañía, Juan Bautista Antón, manifestó su interés por volver a Chile en conversación con el medio español CincoDías.

“Hace tiempo tuvimos tienda en Chile y funcionó muy bien, así que estamos dispuestos a crecer en este mercado”, señaló.

Su anterior presencia en Chile

La marca llegó al país en septiembre de 2017, cuando inauguró una tienda en Mallplaza Los Dominicos. Posteriormente, abrió un segundo local en Mall Marina, en Viña del Mar.

Sin embargo, dejó de operar sus tiendas en el territorio nacional. Actualmente, no cuenta con presencia física en Chile.

Su retorno forma parte de un plan de expansión internacional que busca fortalecer su presencia en Latinoamérica mediante acuerdos con socios locales, antes de avanzar hacia una operación directa en nuevos mercados.