Entel inicia proceso para vender su operación en Perú: Contrató a banco de inversión para buscar compradores

12 nov. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

La chilena Entel dio el primer paso para desprenderse de su filial peruana. Según publicó Diario Financiero, la compañía controlada por Almendral (que posee el 54,86% de la propiedad) contrató a un banco de inversión para iniciar la búsqueda de eventuales compradores.

El proceso contempla contactar a operadores e inversionistas interesados en el mercado peruano, tanto a quienes ya tienen presencia en el país como a aquellos que buscan ingresar a ese mercado.

Entel tiene 10,5 millones de clientes en Perú

La compañía llegó a Perú en 2013, tras adquirir Nextel, y actualmente es el segundo operador móvil de ese país, con 10,5 millones de clientes.

La decisión de buscar un comprador llama la atención porque ocurre en un momento en que la filial muestra resultados positivos, después de años de fuertes inversiones y cifras ajustadas.

Entre enero y septiembre de este año, sus ingresos alcanzaron los US$ 923,8 millones, un crecimiento de 7% respecto del mismo período de 2025.

El negocio móvil avanzó 6,8%, impulsado por la venta de equipos (+10,9%) y los ingresos por servicios (+4,9%). Por su parte, el segmento fijo creció 5,6%.

En tanto, el Ebitda aumentó 12,6%, hasta los US$ 246,7 millones, mientras que el margen pasó de 25,4% a 26,7%.

La inversión también se mantuvo al alza. El Capex llegó a US$ 139 millones, un 10,9% más que un año antes, equivalente al 15% de los ingresos.

¿Por qué Entel buscaría vender su filial peruana?

Fuentes de la industria plantean dos posibles explicaciones para la decisión. La primera apunta a generar recursos para adquirir un activo en Chile y potenciar su participación en el negocio de fibra óptica para el hogar.

La segunda estaría relacionada con el grupo Matte, que posee el 32,59% de Almendral. Según esta tesis, el conglomerado estaría buscando hacer caja para enfrentar las inversiones que debe realizar en CMPC, lo que podría concretarse mediante el retiro de dividendos.

En el mercado trascendió que ya existirían acercamientos con Millicom, grupo con sede en Luxemburgo que opera bajo la marca Tigo y cuyo principal accionista es el empresario francés Xavier Niel.

La compañía ha ampliado su presencia en Sudamérica mediante la adquisición de operaciones de Telefónica. En 2025 compró Movistar Uruguay por US$ 440 millones y Movistar Ecuador por US$ 380 millones. Además, avanzó en el control de Movistar Colombia.

En febrero pasado también concretó, junto al holding NNJ, la compra de la operación chilena de Telefónica por aproximadamente US$ 1.215 millones.

Actualmente, Millicom no tiene operaciones en Perú, por lo que la filial de Entel representaría una oportunidad para ingresar a ese mercado.

El interés por expandirse en la región también fue abordado por el CFO de la compañía, Bart Vanhaeren, durante una conferencia con accionistas. Consultado por las oportunidades que observaban en Latinoamérica, afirmó que ven "a Perú y Venezuela como una estrategia acertada".