El "oro azul" se abre paso en Chile: Avanza proyecto minero que busca explotar mineral en Atacama

09 nov. 2026 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras el cobre y el litio se roban las miradas de la minería chilena, hay un desconocido metal que podría ser clave en los próximos años para la industria nacional. Se trata del cobalto, también llamado "oro azul", cuya extracción podría comenzar en el país en un futuro cercano.



Según informó La Tercera, Chilean Cobalt Corp., compañía de capitales estadounidenses, acaba de firmar un acuerdo de opción para adquirir nuevas concesiones mineras en el distrito de San Juan, sector de Chañaral, región de Atacama.

¿Para qué sirve el cobalto y por qué le dicen "oro azul"?

Uno de los principales usos del cobalto está en las baterías recargables, incluidas las que utilizan algunos vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.

También se utiliza en la fabricación de aleaciones capaces de resistir altas temperaturas y condiciones exigentes, además de tener aplicaciones en equipos de radioterapia.

Su importancia ha crecido junto con la demanda de baterías para la electromovilidad. Además de su valor industrial, el cobalto es conocido por los pigmentos azules que se obtienen de algunos de sus compuestos. Por estas características, en el sector minero se le conoce como el "oro azul".

Actualmente, la República Democrática del Congo es el principal productor mundial de este metal. Chile, en cambio, todavía no cuenta con minas de cobalto en operación, por ello la importancia del nuevo proyecto.

El proyecto que busca desarrollar cobalto en Atacama

Chilean Cobalt Corp., a través de su filial Baltum Minería SpA, firmó un acuerdo que le da la opción de adquirir 1.381 hectáreas de concesiones de explotación y otras 2.900 hectáreas de exploración.

La operación contempla pagos por un total de 28,3 millones de dólares, que deberán concretarse en un plazo máximo de dos años. Además, considera un royalty de 1,5% sobre la extracción cuando el proyecto esté operativo.

El acuerdo, eso sí, se trata de una opción para adquirir las concesiones, por lo que la operación todavía debe concretarse. La firma del acuerdo tampoco significa que la explotación de cobalto vaya a comenzar de inmediato.

La compañía busca integrar estas nuevas propiedades a sus terrenos actuales en el sector, con el objetivo de desarrollar un distrito minero enfocado en la producción de cobalto y cobre.

Todo sobre Economía