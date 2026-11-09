Alejandro Sepúlveda adelanta posibles tormentas eléctricas en la RM: Podrían caer granizos en algunos sectores

09 nov. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en Meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, detalló que existe la opción de que se registren precipitaciones a inicios de esta semana en la Región Metropolitana, con la probabilidad de tormentas eléctricas.

En Meganoticias Amanece, el experto indicó que este lunes el cielo estará completamente despejado en las primeras horas, pero que el panorama irá cambiando a medida que avance el día.

El pronóstico de Alejandro Sepúlveda

Sepúlveda comenzó diciendo que "hoy el cielo está despejado, irá apareciendo nubosidad en la mañana. En el caso de Melipilla, sector poniente, se cubrirá y está la posibilidad de llovizna".

"En Santiago, irá de despejado a parcial, a nublado y cubierto en la noche. Recién en la noche aparece la posibilidad entre llovizna, chubascos y la posibilidad de tormentas eléctricas. Pero es básicamente en la madrugada de este martes", manifestó.

Dicho esto, destacó que "en algunos sectores no caerá nada, en otros una llovizna, en otros algunas gotas y en otros hasta 5 milímetros de manera intensa. Con la probabilidad de escuchar truenos y de que caiga algún granizo con vientos de 25 kilómetros por hora".

¿Ola de calor?

El especialista señaló que durante este lunes "a las 8 o 9 de la mañana tendremos el sol en todo su esplendor y subiremos a los 26°C".

Sin embargo, dejó en claro que "luego, con este sube y baja, nos vamos para arriba de nuevo y harán 30°C el miércoles", agregando que el jueves se esperan 31°C y el viernes 30°C en la capital, aunque aún no es posible saber si se tratará de una ola de calor.

Todo sobre Megatiempo