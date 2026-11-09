Mujer de 40 años muere baleada frente a recinto asistencial en Pedro Aguirre Cerda

09 nov. 2026 - 05:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 40 años murió tras recibir múltiples disparos frente a un recinto asistencial de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana. El ataque ocurrió durante la noche del domingo 8 de noviembre y es investigado como un homicidio por la Fiscalía.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima se encontraba esperando a un familiar que estaba siendo atendido en el centro de salud, acompañada de una amiga, cuando llegó una motocicleta con dos sujetos a bordo. Uno de ellos descendió del vehículo y efectuó una cantidad indeterminada de disparos en su contra.

La mujer falleció en el lugar producto de las heridas. La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Así ocurrió el ataque frente al recinto asistencial

La fiscal Luz Gavilán, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), indicó que los hechos ocurrieron pasadas las 23:30 horas frente a un CESFAM de Pedro Aguirre Cerda.

Según los antecedentes preliminares, la víctima, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales, esperaba que un pariente recibiera atención médica cuando fue atacada por los ocupantes de una motocicleta.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, entregó detalles del procedimiento: “Viene una motocicleta con dos sujetos con arma de fuego, el copiloto se baja y efectúa disparos, huyendo en dirección desconocida”.

PDI realiza diligencias para esclarecer el crimen

Tras el ataque, se instruyeron diversas diligencias investigativas, entre ellas la recopilación de registros de cámaras de seguridad municipales, el empadronamiento de testigos y la toma de declaraciones.

El subprefecto Briones señaló que también se está realizando un seguimiento de personas y antecedentes que permitan establecer por qué la mujer fue atacada.

En esa línea, explicó que los investigadores están indagando si existían rencillas o algún conflicto previo que pudiera ayudar a esclarecer las circunstancias del crimen. La investigación se encuentra en desarrollo y la PDI trabaja para identificar y ubicar a los dos sujetos que participaron en el ataque.

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