Jugador de Colo Colo queda con arraigo y retención de licencia tras accidente: "A partir de hoy, el imputado no puede conducir"

08 nov. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad en la comuna de Providencia, la tarde de este domingo se realizó la formalización del jugador de Colo Colo, Leandro Hernández.

El Ministerio Público formalizó al futbolista de 21 años por el delito de "conducción de vehículo en estado de ebriedad", ya que al momento de ser detenido marcó 1.2 gramos de alcohol en la sangre.

En la audiencia desarrollada en el Centro de Justicia de Santiago, el tribunal decretó las medidas cautelares de "arraigo nacional, firma mensual y retención de licencia".

"A partir de hoy, el imputado no puede conducir"

La fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, Patricia Ibarra, explicó que la formalización de Hernández fue por el delito de "conducción de vehículo en estado de ebriedad con daños y lesiones graves, ya que la víctima de estos hechos se encuentra aún hospitalizado".

"Las sanciones probables que arriesga el imputado parten en 541 días hasta tres años (de presidio), si es que se mantienen las lesiones graves (...) Esa es la sanción principal, más una multa y, en caso de lesiones graves, la suspensión de licencia es de cinco años", agregó.

Atendiendo esta situación, la fiscal anunció que "hoy día yo solicité la retención de la licencia de conducir como medida cautelar. Entonces, a partir de hoy, el imputado no puede conducir ningún tipo de vehículo, porque si lo hace, estaría cometiendo otro delito".

Según Ibarra, las primeras diligencias, como la existencia de un video del momento del accidente, permitieron "establecer que el imputado pasó con luz roja, que chocó a gran velocidad con el vehículo de la víctima".

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