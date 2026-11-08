Meganoticias en Paraguay: Roberto Saa explica lo sucedido con el banco Ueno y que involucra hasta Bomberos

08 nov. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El editor de economía de Meganoticias, Roberto Saa, continúa en Paraguay reporteando lo que se vive en ese país, tras el colapso del banco Ueno y la renuncia y posterior destitución del presidente Santiago Peña.

Cabe recordar que el exmandatario quedó ayer sábado en prisión preventiva, luego de ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

Saa dio un completo análisis de lo sucedido en ese país y que incluso involucró a Bomberos, institución que también tenía recursos en el quebrado banco.

"Perdí 16 años de trabajo"

Giovanni Catolino tiembla y solloza al hablar de su dinero atrapado en el Banco Ueno. Más de un millón de ahorristas en Paraguay ya recibieron pagos tras el colapso del banco, pero este emprendedor de 40 años sigue sin disponer de los fondos de su agencia de viajes.

El Banco Central del Paraguay intervino el banco digital el martes por problemas de solvencia. Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas y la crisis precipitó la destitución el viernes del presidente Santiago Peña.

"Nosotros abrimos una agencia de viajes con mi señora, con el dinero de mi indemnización de una empresa ensambladora de motos", cuenta Catolino a la AFP. La pareja inauguró el negocio en junio y tiene inmovilizados entre 15.000 y 16.000 dólares, según sus cálculos.

"Nos costó muchísimo", dice entre lágrimas, a pocos metros de la Fiscalía de Asunción donde Peña declaró el sábado. "Perdí 16 años de trabajo", lamenta el empresario, que dice tener "ganas de escupirlo".

El Banco Central comenzó a devolver el dinero el jueves por la tarde y, para el sábado, sostenía que ya más del 50% de los ahorristas afectados había recuperado sus depósitos.

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