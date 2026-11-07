Lo compararon con el "Príncipe Encantador": Video capta peculiar gesto de expresidente uruguayo en bienvenida al Papa León XIV

07 nov. 2026 - 20:12 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de ayer viernes, el Papa León XIV llegó finalmente hasta Uruguay, el primer destino de su gira por Sudamérica, en donde también visitará Argentina, el país de su antecesor, y Perú, el país en donde fue el obispo de Chiclayo.

El pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, pero también por los exmandatarios Julio María Sanguineti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, quienes lo esperaban en la Plaza Independencia de Montevideo.

El gesto viral de Luis Lacalle Pou

Durante el recibimiento al Papa, los dos expresidentes de apellido Lacalle —quienes son padre e hijo— protagonizaron momentos que no pasaron desapercibidos por las redes sociales.

Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) intentó besar el "Anillo del Pescador" de Robert Francis Prevost; sin embargo, el Papa le retiró la mano con algo de incomodidad, tal como lo hacía su antecesor Francisco.

Sin embargo, el momento que sacó más risas en las redes fue protagonizado por Luis Lacalle Pou (2020-2025), quien en medio de la ceremonia intentó arreglar su pelo con un exagerado movimiento de su cabeza.

Inmediatamente, los usuarios de internet lo compararon con el "Príncipe Encantador" de Shrek, ya que a muchos les recordó la también exagerada forma con la que el villano de las películas animadas mueve su cabellera.

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