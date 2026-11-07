Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Tendencias

Aún falta mucho: Este fue el último cómputo de la Teletón 2026 antes de irse al Estadio Nacional

Poco antes de las 21 horas de este sábado se realizó un nuevo cómputo de la Teletón 2026, cuya cifra continúa aumentando con el objetivo de llegar a la meta, aunque por ahora muy lejos de la cifra esperada.

Con José Miguel Viñuela, Martín Cárcamo y Don Francisco a la cabeza, se anunció que vamos en $21.493.010.747, lo que provocó que los animadores comenzaran a arengar a la gente para ir a donar al banco, cuando faltan menos horas para el cierre de la campaña.

La meta para esta edición de la campaña solidaria es de $44.253.268.546.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl

Sigue en vivo la Teletón 2026

Todo sobre Teletón

Leer más de

Notas relacionadas