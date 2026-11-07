Aún falta mucho: Este fue el último cómputo de la Teletón 2026 antes de irse al Estadio Nacional

07 nov. 2026 - 20:58 hrs.

Poco antes de las 21 horas de este sábado se realizó un nuevo cómputo de la Teletón 2026, cuya cifra continúa aumentando con el objetivo de llegar a la meta, aunque por ahora muy lejos de la cifra esperada.

Con José Miguel Viñuela, Martín Cárcamo y Don Francisco a la cabeza, se anunció que vamos en $21.493.010.747, lo que provocó que los animadores comenzaran a arengar a la gente para ir a donar al banco, cuando faltan menos horas para el cierre de la campaña.

La meta para esta edición de la campaña solidaria es de $44.253.268.546.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

Sigue en vivo la Teletón 2026

Todo sobre Teletón