Accidente en Santo Domingo: Delegado presidencial rectifica cifra de fallecidos a 11 personas tras "confusión" del Samu

07 nov. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones (Ind.), corrigió la cifra de fallecidos del accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana en la localidad de Santo Domingo.

Rectifican cifra de fallecidos

"El Servicio Médico Legal de San Antonio me acaba de confirmar que la cifra de fallecidos son 11", informó el delegado tras descartar la cifra anterior de 12 personas muertas.

"El dato o la confusión se provocó por una información que proporcionó originalmente el Samu, pero efectivamente, los fallecidos son 11, 15 heridos, cuatro de ellos en situación de gravedad", explicó la autoridad.

Cuerpos serán entregados el domingo

Millones explicó también que "ahora los restos de esas 11 personas están siendo derivados al Servicio Médico Legal de San Antonio, de Valparaíso y Quillota".

"El médico ha convocado a las familias al Servicio Médico Legal de San Antonio hoy en la tarde para explicarles los trámites del rigor", añadió el delegado presidencial.

Finalmente, se informó que "mañana, una vez terminadas las pericias, el Servicio Médico Legal trasladará todos los cuerpos a la ciudad de San Antonio para entregar los restos a sus familias".

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