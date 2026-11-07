Delegada Presidencial explica dinámica de fatal accidente que dejó hasta ahora 12 fallecidos: Dos menores de edad entre lesionados

07 nov. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, entregó nuevos antecedentes sobre la dinámica del fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 66, en la comuna de Santo Domingo, que hasta el momento registra preliminarmente 12 personas fallecidas y 15 lesionadas.

Según explicó, se trató de una colisión frontal entre un camión y un bus, mientras que un automóvil circulaba detrás de la máquina. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

“Este fue un accidente frontal entre el camión tolva con la micro de transporte de pasajeros y el vehículo menor que venía detrás de la micro”, detalló.

Dos menores de edad entre los lesionados

Sobre el estado de salud de las personas heridas, Loyola confirmó que hay una persona en riesgo vital y otra que fue derivada a un centro asistencial de Valparaíso debido a que presentaba fracturas.

Además, confirmó la presencia de dos menores de edad entre los lesionados: “Fallecidos solamente adultos, tenemos 2 menores, uno de 11 y otro de 3 años que están con algunas lesiones”.

Posteriormente, precisó que el menor de 11 años fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, debido a que “al parecer se encuentra con algunas fracturas que tienen que ser vistas por pediatría”.

Cifra de fallecidos podría cambiar

Respecto del número de víctimas fatales, la delegada presidencial indicó que el balance preliminar de SAMU contabilizaba 12 fallecidos. Sin embargo, advirtió que todavía falta trabajar en los vehículos involucrados, por lo que no se descarta encontrar más víctimas.

Por lo mismo, insistió en que es necesario esperar los resultados de las diligencias antes de establecer un balance definitivo: “Para ser responsable hay que esperar el comunicado oficial una vez que se hayan realizado todas las pericias de parte de la SIAT en el lugar”.

Finalmente, consultada por la situación del conductor del automóvil, descartó que estuviera detenido: “No, eso, preliminarmente, podemos señalar que no es así”. La investigación continúa para establecer las circunstancias del accidente.

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