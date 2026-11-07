Cancillería chilena y asunción de Pedro Alliana como presidente de Paraguay: "Deseos para el éxito de su gestión"

07 nov. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos días han sido de verdadera locura en Paraguay. El país quedó detenido en medio de una crisis bancaria que afecta a la mitad de la población.

Luego, el expresidente Santiago Peña renunció a su cargo y ahora se espera un juicio en su contra.

Entre todo eso, la nación nombró un nuevo mandatario y la cancillería de Chile no tardó en mandar sus buenos deseos para lo que viene.

¿Qué dijo el Gobierno de Chile?

A través de un comunicado, se señaló que "el Gobierno de Chile saluda al señor Pedro Alliana con motivo de su asunción como Presidente de la República del Paraguay".

Además, se añadió que "(Chile) expresa sus mejores deseos para el éxito de su gestión, en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país".

Para finalizar, se manifestó que "asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad y cooperación entre Chile y Paraguay, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos que unen a ambos países".

Todo sobre Paraguay