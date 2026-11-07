Carabineros detuvo a dos hermanos por homicidio frustrado en San Bernardo: Víctima está grave y con riesgo vital

07 nov. 2026 - 07:23 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un violento ataque con arma cortopunzante que dejó a un joven de 31 años en estado grave y con riesgo vital en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El procedimiento se concretó luego de que personal del departamento OS-9 de Carabineros lograra identificar a los presuntos responsables a pocas horas de ocurrido el delito.

El hecho se registró durante la mañana de este viernes, tras una discusión entre la víctima y dos sujetos en calle Martín de Solís.

Registros visuales permitieron identificar a los sospechosos

Cuando llegó personal policial, el joven se encontraba inconsciente y con graves lesiones provocadas por un arma blanca. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital El Pino.

A partir de ese momento, funcionarios del OS-9, junto con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), realizaron diversas diligencias para establecer la identidad de los involucrados. Entre ellas, reconstruyeron los desplazamientos de los sospechosos antes y después de la agresión.

Mediante el análisis de registros visuales, los investigadores establecieron que dos hombres salieron desde un domicilio y se dirigieron hasta el lugar donde posteriormente fue encontrada la víctima herida. Luego regresaron a la misma vivienda, todo en un lapso que no superó los 15 minutos. Además, las imágenes permitieron observar que uno de ellos portaba un arma blanca.

Los detenidos son hermanos y mantienen antecedentes policiales

Con estos antecedentes y tras las gestiones del Ministerio Público, se realizó un allanamiento en un inmueble de calle Carlos Condell, donde fueron identificados y detenidos los presuntos autores. En el domicilio también se incautó un cuchillo y diversas prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

Los detenidos tienen 31 y 28 años, son hermanos y mantienen antecedentes policiales. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía Occidente y pasarán a control de detención durante la jornada de este sábado, imputados por el delito de homicidio frustrado.