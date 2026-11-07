Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud y su epicentro

07 nov. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 7 de noviembre, a las 07:53 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 101 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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