Emiten alerta por altas temperaturas en cinco regiones este fin de semana: Revisa las zonas que podrían alcanzar los 37°C

06 nov. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a sectores de cinco regiones del país durante este fin de semana. Los termómetros podrían llegar hasta los 37 °C en algunas zonas.

El fenómeno se presentará entre la tarde del sábado 7 y la tarde del domingo 8 de noviembre, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura.

De acuerdo con el organismo, las regiones bajo esta alerta son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Sin embargo, las temperaturas previstas varían según la zona y el día.

Las zonas afectadas por la alerta de altas temperaturas

Coquimbo

Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.

Precordillera y valles precordilleranos: entre 33 y 35 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.

Cordillera Costa: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera y valles precordilleranos: entre 35 y 37 °C, el domingo 8.

Metropolitana

Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Valle: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

O’Higgins

Valle: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

Maule

Valle: entre 33 y 35 °C , el domingo 8.

, el domingo 8. Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica explicó que una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.