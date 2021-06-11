Corte Suprema ordena compensar a casi 128 mil clientes de Enel por cortes de luz: Conoce quiénes serán indemnizados con $50 mil

06 nov. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 128 mil clientes de Enel Distribución y Enel Colina recibirán compensaciones e indemnizaciones por los prolongados cortes de electricidad registrados entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2021.

La Corte Suprema ratificó la obligación de ambas compañías de reparar a los consumidores afectados, tras rechazar los recursos presentados por las empresas.

La sentencia establece que 127.756 clientes recibirán $50.000 por concepto de daño moral, en reconocimiento a las molestias y padecimientos provocados por la interrupción del suministro eléctrico.

¿Quiénes recibirán compensaciones adicionales?

Además de ese monto, el fallo contempla pagos adicionales para los consumidores, dependiendo del tiempo que permanecieron sin electricidad.

En concreto, 52.262 clientes de 33 comunas de la Región Metropolitana que estuvieron más de cuatro horas continuas sin suministro dentro de un período de 24 horas recibirán una compensación conforme al artículo 25A de la Ley del Consumidor, más 0,15 UTM.

En tanto, otros 75.494 clientes que sufrieron interrupciones por menos de cuatro horas continuas dentro de un período de 24 horas también recibirán una compensación bajo el mismo artículo, más 0,15 UTM.

Estas reparaciones consideran las afectaciones que enfrentaron los consumidores durante la emergencia, incluidos los gastos asociados a la falta de electricidad, como la compra o pérdida de alimentos.

¿Cómo y cuándo se pagarán las compensaciones?

Según lo establecido por la justicia, los pagos se realizarán de manera automática, mediante abonos a los clientes beneficiados. Los montos incluirán los reajustes e intereses correspondientes y se entregarán una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

Junto con las indemnizaciones y compensaciones, Enel Distribución Chile S.A. y Enel Colina S.A. deberán pagar una multa de 1.500 UTM, equivalente a más de $108 millones, por infringir la Ley del Consumidor.

¿Por qué se originó la demanda contra Enel?

La acción judicial fue presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en octubre de 2021, luego de que las compañías no ofrecieran una compensación considerada adecuada para todos los clientes afectados por los cortes, algunos de los cuales se extendieron hasta por 83 horas.

El proceso comenzó en el 4° Juzgado Civil de Santiago, que acogió los argumentos del organismo y estableció la responsabilidad de ambas empresas. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esa decisión y, finalmente, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por las distribuidoras.

La directora nacional subrogante del SERNAC, Carolina González, valoró el fallo y recordó que “en el mercado eléctrico los consumidores que son afectados por cortes prolongados de suministro tienen derecho a ser compensados por las empresas de acuerdo a la Ley del Consumidor, esto más allá de las multas aplicables que están establecidas en las normas sectoriales”.