Ministro Poduje anuncia desalojo de terreno utilizado por la Federación de Tenis en Las Condes: "Es una ocupación irregular"

06 nov. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que durante los próximos días se procederá al desalojo de un terreno ubicado en la intersección de Cerro Colorado con Alonso de Córdova, en la comuna de Las Condes, actualmente utilizado por la Federación de Tenis.

El lugar pertenece al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y su ocupación generó una polémica que fue abordada por el secretario de Estado, quien fue enfático al referirse a la situación del recinto.

“Es una ocupación irregular”, sostuvo Poduje al ser consultado por el caso.

Ministro Poduje anuncia desalojo del terreno

El titular de Vivienda reiteró que la medida se concretará durante los próximos días y calificó el uso del espacio como una toma.

“Es una toma, que esté en Las Condes no quita esa condición”, afirmó el ministro.