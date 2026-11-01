Podrías recibir hasta $1.6 millones: Así puedes postular este mes a la Tarjeta Banco de Materiales

01 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales para casas y departamentos es un subsidio del Estado que permite a sus beneficiarios realizar mejoras en sus viviendas.

En concreto, el beneficio otorga un monto para la compra de materiales de construcción, ya sea para reparación de techumbres o baños, instalación o reposición de cierres perimetrales o mejoramiento de pisos.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales en noviembre?

La postulación a la Tarjeta Banco de Materiales se podrá realizar desde el próximo lunes 9 de noviembre hasta el miércoles 9 de diciembre a través del portal de ChileAtiende.

¿Cuáles son los requisitos?

Sin embargo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos para recibir el subsidio:

Tener 18 años o más.

Ser jefe o jefa de hogar.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar entre el 40 % y el 90 % de la calificación socioeconómica según el Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar la vivienda en la que utilizarás el subsidio.

No haber sido beneficiario o beneficiaria del Programa de Protección al Patrimonio Familiar o Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.

Por otro lado, la vivienda también debe tener estas condiciones:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 Unidades de Fomento (UF).

Tener una antigüedad mínima de 10 años.

Corresponder a una casa o departamento.

Además, si postulas para reparar techo y la propiedad tiene techumbre de fibrocemento o pizarreño, no podrás participar del proceso.

¿Cuál es el ahorro mínimo para recibir la Tarjeta Banco de Materiales?

Finalmente, el subsidio entrega diferentes montos dependiendo del tipo de arreglo que se quiera realizar a la casa o departamento, con un tope de 1,6 millones y, para postular a cada uno, es necesario tener un ahorro mínimo según el tipo de obra. Por ejemplo:

Reparación de techumbre (solo casas): 1 UF .

. Reparación de baño (casas y departamentos): 1 UF .

. Instalación de cierres perimetrales (casas): 2 UF .

. Mejoramiento de pisos (casas y departamentos): 1 UF.

El ahorro debe estar depositado en la cuenta de ahorro de alguna de estas instituciones financieras al último día de postulación: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

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