Se cree que sufrió un fuerte golpe: Hombre muere tras caer al mar al finalizar actividad de la gira Teletón en Puerto Montt

01 nov. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

En un confuso accidente ocurrido la noche del sábado, un hombre de 50 años terminó perdiendo la vida tras caer al mar cuando finalizaba la gira de la Teletón en la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de Los Lagos.

Hombre muere tras caer al mar en Puerto Montt

Debido a la actividad de la campaña solidaria, los voluntarios de los Botes Salvavidas de Puerto Montt estaban desplegados en la zona de la costanera y se percataron oportunamente de la caída del hombre al mar.

La situación motivó "la rápida intervención de nuestros voluntarios, quienes se encontraban en el lugar y procedieron a realizar su rescate, en coordinación con Carabineros".

El medio local Noticias de Puerto explicó que los rescatistas lograron sacar a la persona del mar y lo trasladaron hasta el embarcadero del sector, en donde personal de SAMU, la Armada y voluntarios realizaron las maniobras de reanimación.

Lamentablemente, estas maniobras resultaron infructuosas y en el lugar solo se pudo constatar la muerte del hombre, cuyo cuerpo fue trasladado en un principio a las dependencias de la Gobernación Marítima de Puerto Montt.

De manera preliminar, se investiga la posibilidad de que la víctima haya sufrido un fuerte golpe al impactar alguna superficie tras la caída; sin embargo, la causa definitiva de su muerte será determinada por la investigación del Ministerio Público.

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